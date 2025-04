Menino de 2 anos se afoga no Riacho Fundo (DF) e é salvo pelos bombeiros

Um menino de 2 anos se afogou no Riacho Fundo 1, no Distrito Federal, e chegou ao quartel do Corpo de Bombeiros em parada cardíaca. Os militares realizaram manobras de reanimação, incluindo massagens cardíacas, e após 30 minutos, o menino teve os batimentos restabelecidos. Ele foi encaminhado ao Hospital de Base para tratamento prioritário. O caso destaca a importância de supervisão cuidadosa de crianças próximas à água.



