Casal é preso após tiroteio em distribuidora de bebidas em Taguatinga

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um casal suspeito de participar de um tiroteio perto de uma distribuidora de bebidas em Taguatinga (DF) após uma discussão. O incidente aconteceu na manhã de 10 de fevereiro. As vítimas foram levadas ao hospital de Taguatinga e estão estáveis. Os suspeitos foram detidos no INCRA com duas armas, um revólver calibre 38 e uma pistola 9mm, e diversas munições. Segundo o delegado Thiago Boeing, o casal confessou o crime, mas alegou legítima defesa, o que não foi sustentado pelas filmagens obtidas.