Casal morre após moto bater de frente em poste em Novo Gama (GO)

Um acidente ocorreu em Novo Gama (GO), Entorno do DF, envolvendo uma motocicleta que perdeu o controle na GO-520. A moto colidiu frontalmente com um poste de iluminação pública. Duas pessoas que estavam na motocicleta morreram no local. A garupa foi socorrida pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.



