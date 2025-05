Casamento comunitário no DF está com inscrições abertas e oferece cerimônia gratuita

O casamento comunitário promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do DF terá uma cerimônia em 29 de junho. As inscrições estão abertas em diversos locais, como na Praça dos Direitos de Ceilândia e na Agência do Na Hora. Estão previstas mais três edições para beneficiar cerca de 400 casais em situação de vulnerabilidade. Desde a criação, o programa já realizou 11 edições e beneficiou mais de 540 casais. Todas as taxas cartoriais são isentas, e os noivos recebem gratuitamente vestidos, ternos, maquiagem e transporte até o evento.



