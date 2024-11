Casas são engolidas por crateras no Jardim Ingá (GO), Entorno do DF

Moradores do Jardim Ingá (GO) reclamam de buracos deixados em rua após obras. Clayton Aparecido, telespectador e morador do bairro em Luziânia (GO), enviou um vídeo mostrando a situação da rua, que segundo ele, é impossível dirigir com a quantidade de buracos. Ainda segundo ele, com a chegada do período chuvoso, a situação no local piora e se torna um risco para a vida. Outro problema encontrado no bairro é que, casas estão sendo engolidas por crateras. Alguns moradores precisaram desocupar as casas.