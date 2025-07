Caso de criança com Down e autismo que se engasgou reforça importância das manobras de desengasgo

Uma criança de seis anos, diagnosticada com transtorno do espectro autista e síndrome de Down, se engasgou com um pedaço de carne durante o jantar na casa da família no Guará (DF). A situação dramática, registrada por uma câmera de segurança, mostra a rápida ação da mãe ao realizar a manobra de Heimlich, salvando a filha. Especialistas ressaltam a importância do conhecimento sobre técnicas de desengasgo para lidar com situações similares.



