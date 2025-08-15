Caso de maus-tratos infantil acende alerta para importância de identificar sinais de violência

A Polícia Civil investiga um caso de maus-tratos a um menino de oito anos após professores da escola notarem ferimentos no aluno. A orientadora educacional Mariza Vitória Pivoto da Rosa destacou a importância do treinamento dos docentes para identificar sinais de abuso. Dados da Secretaria de Segurança Pública indicam aumento nos casos reportados.



A mãe do garoto solicitou medidas protetivas contra o pai e a madrasta, que foi intimada para prestar esclarecimentos na delegacia. É fundamental que a escola, além dos pais, esteja atenta e preparada para identificar sinais de violência, reforçando seu papel na proteção das crianças.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!