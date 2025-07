CEB IPES lança canal de atendimento via WhatsApp para iluminação pública

A CEP IPES lançou um novo canal de atendimento via WhatsApp no Distrito Federal. Pelo número (61) 3774-1155, os cidadãos podem registrar solicitações de manutenção sem precisar de aplicativos ou ligações para centrais.



O sistema automatizado coleta dados como endereço completo, descrição do problema e, opcionalmente, a localização geográfica. Também é possível acompanhar o andamento das solicitações pelo próprio WhatsApp.



O novo canal complementa os meios já disponíveis: telefone 155, site da CEB IPES, e o aplicativo Ilumina DF.



