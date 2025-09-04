Ceilândia e Taguatinga enfrentam riscos com faixas de pedestres desgastadas

Moradores de Ceilândia e Taguatinga denunciam que as faixas de pedestres estão desgastadas ou invisíveis, criando riscos tanto para motoristas quanto para pedestres. “Eu acho perigoso. Até esses dias, quando fui passar, dei sinal com a mão, mas não pararam”, relatou uma moradora.



O Departamento de Trânsito do Distrito Federal informa que um cronograma de revitalização está em andamento, com 355 faixas já recuperadas este ano. O analista de trânsito Manoel Porcidônio afirma que, em áreas movimentadas, a sinalização está sendo reforçada para aumentar a segurança.



