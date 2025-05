Censo aponta que 1,2% dos moradores do DF têm diagnóstico de autismo

O Censo 2022 do IBGE indica que 1,2% da população no Distrito Federal tem diagnóstico de autismo, impactando cerca de 34 mil famílias. Há significativos desafios de inclusão na rede pública, onde 13.583 alunos autistas têm suporte de apenas 1.408 monitores.



Lucinete Ferreira, conselheira tutelar e mãe de autista, critica a inadequação do sistema educacional, que não se adapta às necessidades dos alunos. Sua Associação Brasileira de Autismo oferece apoio a outras famílias. Exemplos como o de Léo, em uma escola particular devido à falta de apoio público, ilustram a necessidade de reformas nas políticas públicas para garantir maior inclusão e suporte a essas pessoas.



