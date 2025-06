Ceratocone: especialista alerta para riscos da doença que pode causa perda de visão

O mês de junho é dedicado a conscientização do ceratocone, doença ocular que afeta cerca de 150 mil brasileiros por ano. Se não tratada, pode causar a perda da visão. Sirlei Costa, que tem histórico familiar da doença, faz acompanhamento regular para evitar a progressão. Ela conta que não enxergava bem para longe e destacou a importância do diagnóstico precoce.



Fatores genéticos e coçar frequentemente os olhos são associados ao desenvolvimento da doença. Os tratamentos variam do uso de óculos a intervenções cirúrgicas, como implante de anel ou transplante de córnea. Prevenção e consultas regulares ao oftalmologista são essenciais, reforça o especialista.



