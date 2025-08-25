Cerveja, feijão e açúcar: Receita do DF apreende R$ 2 milhões em produtos irregulares

Uma operação da Receita Federal no Distrito Federal entre os dias 19 e 24 de agosto resultou na apreensão de mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 2 milhões. Foram apreendidas cerca de 88 toneladas de açúcar, 53 toneladas de feijão, 35 toneladas de fertilizante e 69 mil garrafas long neck de cerveja.



A ação visou combater a sonegação fiscal e fortalecer a justiça tributária. É importante que os consumidores verifiquem a idoneidade dos produtos que compram para evitar adquirir mercadorias irregulares.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!