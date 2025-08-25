Logo R7.com
Cerveja, feijão e açúcar: Receita do DF apreende R$ 2 milhões em produtos irregulares

Foram toneladas de mercadorias apreendidas em ação que visa combater a sonegação fiscal e fortalecer a justiça tributária

DF no Ar|Do R7

Uma operação da Receita Federal no Distrito Federal entre os dias 19 e 24 de agosto resultou na apreensão de mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 2 milhões. Foram apreendidas cerca de 88 toneladas de açúcar, 53 toneladas de feijão, 35 toneladas de fertilizante e 69 mil garrafas long neck de cerveja.

A ação visou combater a sonegação fiscal e fortalecer a justiça tributária. É importante que os consumidores verifiquem a idoneidade dos produtos que compram para evitar adquirir mercadorias irregulares.

