Choques elétricos no DF deixam duas vítimas fatais e geram alerta

Nos últimos dias, quatro casos de choque elétrico chocaram o Distrito Federal, resultando em duas mortes, incluindo uma criança de apenas 10 anos. Cleonilson Borges, de 56 anos, continua em coma induzido após sofrer uma descarga elétrica em Cruzeiro. Renato Pena, um técnico de som de 32 anos, foi eletrocutado ao montar uma estrutura no Estádio Mané Garrincha. Já em Taguatinga Norte, a diarista Joselita Pereira, de 56 anos, sobreviveu após seu guarda-chuva encostar em um fio de alta tensão.



A CEB atribuiu um dos acidentes a um defeito na fiação subterrânea. Autoridades alertam a população sobre segurança em relação a fios energizados e a importância de evitar o contato com estruturas suspeitas.



