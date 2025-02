Churrasqueira de quiosque no SIA pega fogo e Corpo de Bombeiros controla incêndio

Um quiosque localizado no trecho 2 do SIA pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (28). Ao chegarem no local, as equipes dos bombeiros desligaram o quadro elétrico e se dirigiram ao fundo do comércio, onde as chamas estavam concentradas. O foco inicial foi identificado na churrasqueira do restaurante, e havia uma quantidade significativa de gordura em uma estrutura de madeira, o que aumentou o risco. O fogo foi controlado, a fumaça retirada e, felizmente, não houve feridos. O dono do quiosque, no entanto, enfrenta prejuízos devido ao incidente.



