Chuvas provocam rachaduras e desabamento de muro em casa de Planaltina de Goiás

As fortes chuvas que atingiram Planaltina de Goiás, causaram o desabamento do muro da casa de Débora Gomes, provocando rachaduras significativas. A moradora relatou que a água invadiu sua casa, comprometendo sua segurança. A Defesa Civil ainda não forneceu o laudo necessário para uma solução. A casa está localizada no setor leste, expansão São José, e enfrenta risco iminente devido à falta de drenagem adequada.