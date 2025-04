Ciclistas se arriscam nas ruas do DF em situações perigosas; veja dicas de segurança

Ciclistas no Distrito Federal foram flagrados em situações perigosas, incluindo pegar carona em carros em movimento e pedalar deitado no tráfego. O Detran alerta para o uso de ciclofaixas ou ciclovias e enfatiza regras como pedalar na direção dos veículos e respeitar sinalizações. Um ciclista declara que prefere pedalar no Parque da Cidade, evitando riscos no trânsito. O órgão também lembra que a responsabilidade no trânsito é compartilhada, exigindo cautela tanto dos ciclistas quanto dos motoristas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!