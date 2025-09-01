Ciclistas se reúnem em 84ª edição do Encontro de Mountain Bike no Entorno do DF

Centenas de ciclistas participaram do 84º encontro de grupos de mountain bike em Santo Antônio do Descoberto, percorrendo 25 quilômetros por trilhas conhecidas por sua beleza natural. O evento mensal, que ocorre há quatro anos, é uma oportunidade para quem quer superar limites, como Alexandre Lelecas, que perdeu 30 kg em seis meses de pedal.



A nova Semana do Ciclismo na cidade reforça a popularidade do esporte, incentivando a participação de mais pessoas. Além disso, as trilhas oferecem desafios para todos os níveis, atraindo tanto jovens quanto idosos, que veem na atividade uma forma de melhorar a saúde e fortalecer laços de amizade.



