CIEE abre 519 vagas para estudantes de nível médio e superior no DF

No Distrito Federal, o CIEE (Centro de Integração Empresa e Escola) disponibiliza 519 vagas de estágio. As inscrições são gratuitas e abertas a estudantes do ensino médio e superior nas áreas de administração, educação, direito, saúde, design e farmácia.



Os interessados podem acessar o portal ou visitar a sede do CIEE, localizada no Sudoeste. Estágios são uma excelente maneira de conectar estudantes ao mercado de trabalho, proporcionando a prática necessária e facilitando a inclusão qualificada nas empresas do DF.



