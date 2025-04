CIEE abre inscrições para mais de 700 vagas de estágio no Distrito Federal

O CIEE (Centro de Integração Empresa e Escola) oferece 724 vagas de estágio no Distrito Federal, incluindo áreas como administração, jurídica, educação e comunicação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo portal ou pelo aplicativo. Priscila Franco, consultora de atendimento do CIEE, destaca a importância de manter o cadastro atualizado e de aproveitar recursos como gravação de vídeo e upload de currículos para melhorar o perfil dos candidatos.



