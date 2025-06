CIEE abre mais de 1.000 vagas de estágio em diferentes áreas no Distrito Federal

O CIEE está com mais de 17 mil vagas de estágio abertas em todo o país, sendo mais de mil no Distrito Federal. As áreas com mais oportunidades são direito, pedagogia e administração. Para se candidatar, é preciso estar matriculado em curso de ensino médio, técnico ou superior. Interessados devem se cadastrar no portal do CIEE.



