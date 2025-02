CIEE comemora 61 Anos com maratona que oferece 22 mil vagas de estágio Evento nacional impulsiona entrada de jovens no mercado em áreas diversas com capacitação gratuita

DF no Ar|Do R7 20/02/2025 - 10h08 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share