O CIEE disponibiliza mais de 580 vagas de estágio no Distrito Federal. As áreas com maior número de oportunidades incluem administração, comunicação, direito e informática. Estudantes podem se candidatar independentemente do nível escolar e as inscrições são gratuitas. Os interessados devem acessar o portal do CIEE ou comparecer à sede, localizada entre no Sudoeste.



