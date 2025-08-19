Logo R7.com
CIEE disponibiliza mais de 580 vagas de estágio no Distrito Federal

As áreas com o maior número de oportunidades incluem administração, comunicação, direito e informática

DF no Ar|Do R7

O CIEE disponibiliza mais de 580 vagas de estágio no Distrito Federal. As áreas com maior número de oportunidades incluem administração, comunicação, direito e informática. Estudantes podem se candidatar independentemente do nível escolar e as inscrições são gratuitas. Os interessados devem acessar o portal do CIEE ou comparecer à sede, localizada entre no Sudoeste.

