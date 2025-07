CIEE oferece 627 vagas de estágio para ensino médio e superior no DF

O CIEE está com 627 vagas abertas para estágio no Distrito Federal. As áreas com mais oportunidades incluem administração, educação, contabilidade e ensino médio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site ou na sede do CIEE, localizada no Sudoeste. A instituição oferece assistência para elaboração de currículos, ajudando a aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho.



