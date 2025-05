CIEE oferece 636 vagas de estágio no Distrito Federal

O Centro de Integração Empresa e Escola (CIEE) possui 636 vagas de estágio abertas no Distrito Federal. As áreas com mais oportunidades incluem administrativa com 202 vagas, comunicação com 41, contabilidade com 33 e informática com 24. Em todo o Brasil, o CIEE tem mais de 6,9 mil vagas ativas. As inscrições são gratuitas pelo portal ciee.org.br ou presencialmente na sede do CIEE no Sudoeste (DF).



