CIEE oferece 677 vagas de estágio no DF

O Centro de Integração Empresa Escola está oferecendo 677 vagas de estágio no Distrito Federal esta semana. As áreas com mais oportunidades incluem administração, com mais de 200 vagas, além de educação, jurídica e contabilidade.



Outras áreas como comunicação, marketing e saúde também têm vagas disponíveis. No total, são mais de 7.200 oportunidades em todo o país. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.ciee.org.br ou presencialmente na sede do CIEE, localizada na quadra 304 do Sudoeste (DF).



