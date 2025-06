CIEE oferece 694 vagas de estágio no Distrito Federal

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está oferecendo 694 vagas de estágio no Distrito Federal nesta semana. As oportunidades estão nas áreas de administração, educação, contabilidade, marketing e informática. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo portal do CIEE ou presencialmente na sede, localizada entre as quadras 304 e 504 no Sudoeste (DF).



