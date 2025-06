CIEE oferece mais de mil vagas de estágio no Distrito Federal

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) disponibiliza 1.043 vagas de estágio no Distrito Federal. Ismael Angelo, supervisor do CIEE no DF, destaca oportunidades nas áreas de administração, contabilidade e tecnologia. Os requisitos são idade mínima de 16 anos e estar matriculado no ensino médio, técnico ou superior. Interessados devem atualizar o cadastro no portal ou aplicativo do CIEE.



