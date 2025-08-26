Logo R7.com
CIEE realiza mutirão com mais de 500 vagas para programas de estágio em Brasília

Iniciativa celebra o Dia do Estagiário; principais áreas são para administração, comunicação, TI, direito e contabilidade

DF no Ar|Do R7

O CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) realiza um mutirão com mais de 500 vagas para programas de estágio e aprendizagem, em comemoração ao Dia do Estagiário. O evento ocorre das 9h às 15h e é voltado para jovens do ensino médio, técnico e superior, além dos que já concluíram o ensino médio.

As principais áreas com vagas são administração, comunicação, TI, direito e contabilidade. Os participantes devem levar RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. O mutirão, na sede do CIEE no Sudoeste, também oferece orientação sobre entrevistas e cadastro gratuito no portal.

