CIEE realiza mutirão com mais de 500 vagas para programas de estágio em Brasília

O CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) realiza um mutirão com mais de 500 vagas para programas de estágio e aprendizagem, em comemoração ao Dia do Estagiário. O evento ocorre das 9h às 15h e é voltado para jovens do ensino médio, técnico e superior, além dos que já concluíram o ensino médio.



As principais áreas com vagas são administração, comunicação, TI, direito e contabilidade. Os participantes devem levar RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. O mutirão, na sede do CIEE no Sudoeste, também oferece orientação sobre entrevistas e cadastro gratuito no portal.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!