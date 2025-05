Cinema a céu aberto em Ceilândia (DF) oferece programação gratuita

O evento "Cinema a Céu Aberto" acontece em Ceilândia (DF) desta quarta-feira (7) até domingo (11), ao lado do Sesc. A estrutura inflável comporta 800 pessoas e oferece programação cultural com parcerias locais, como destaca a organizadora Natália Basil: "A valorização dos fazedores de cultura locais é muito importante para a gente".



As atividades começam às 17h30 e incluem sarau e roda de conversa antes das exibições dos filmes, gratuitamente. Serão exibidos curtas-metragens produzidos por artistas da região seguidos por longas como "Pantera Negra" e "Nosso Sonho". Haverá distribuição gratuita de pipoca durante as sessões. Após Ceilândia, o evento seguirá para outras regiões do Distrito Federal, ampliando o acesso à cultura.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!