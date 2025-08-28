Cinema ao ar livre leva diversão a crianças em São Sebastião (DF)

Crianças do Morro da Cruz em São Sebastião (DF) participaram de um cinema ao ar livre promovido pelo Festival Temporada Bech Bar. O evento, que incluiu atividades esportivas e de lazer, foi recepcionado com entusiasmo pela comunidade.



"É a minha primeira vez no cinema", disse Arthur, de 10 anos, expressando sua felicidade. "Muito legal, né?", adiciona sobre as atividades gratuitas. Aproximadamente 400 crianças de seis creches locais foram atendidas. "É maravilhoso, o cinema na porta de casa", comentou Maria, que trouxe os filhos e netos. As festividades gratuitas ocorrerão até o dia 5 de setembro, com uma programação diversificada com Yoga e fitdance.



