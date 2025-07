Clássico Carioca: Botafogo vence Vasco no Mané Garrincha, em Brasília

Nesse final de semana, ocorreu um clássico entre Vasco e Botafogo no Estádio Mané Garrincha em Brasília. As torcidas compareceram ao evento, criando um ambiente vibrante. O jogo terminou com a vitória do Botafogo por 2 a 0.



Durante o primeiro tempo não houve gols. No segundo tempo, Arthur Cabral abriu o placar para o Botafogo e Nathan Fernandes ampliou. A partida marcou a estreia do técnico Davide Ancelotti, pelo time botafoguense.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!