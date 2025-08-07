Clima de Brasília: entenda as oscilações de temperatura

O clima de Brasília tem apresentado grandes variações entre frio e calor. Segundo Franco Villela, meteorologista do Inmet, isso se deve à amplitude térmica, onde as temperaturas podem oscilar de 12 a 28 graus num único dia. Nos próximos dias, não se esperam mudanças significativas no clima.



Apesar de uma chuva rápida ter ocorrido na Fercal, ela não trouxe alívio significativo à seca e apenas ajudou temporariamente na baixa umidade do ar. Durante este período, é importante adotar cuidados adicionais, como manter-se hidratado e cuidar de crianças, idosos e animais de estimação.



