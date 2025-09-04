Clima instável em Brasília causa mudanças nos hábitos da população

O clima em Brasília apresenta variações significativas entre a manhã e a tarde. Recentemente, houve chuvas fortes após períodos de calor intenso. As temperaturas matinais são frias, enquanto as tardes são quentes. Carlos Soares, dono de uma cafeteria na Asa Norte, notou que "de manhã sempre há um café, um café com leite", enquanto pedidos por bebidas geladas ocorrem à tarde.



André Espírito Santo, um cliente, disse que "acaba optando por coisas mais quentes pela manhã e à tarde por um suco". Especialistas indicam que essas oscilações se devem à altitude da região, afetando a saúde da população devido às rápidas mudanças de temperatura.



