Clínica de recuperação no Paranoá (DF) continua fechada após incêndio

A clínica de recuperação no Paranoá (DF) que pegou fogo continua fechada para perícia da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil interditou a estrutura por risco de desabamento.



No espaço afetado estavam 20 internos e outras três casas abrigavam 46 internos. Cinco pessoas morreram no incêndio e 11 ficaram feridas. Por conta da inalação de fumaça, 11 internos ficaram internados para recuperação.



