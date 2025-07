Coleta seletiva avança no Distrito Federal com atuação de cooperativas de catadores

Nos últimos quatro anos, o Distrito Federal registrou um aumento significativo na coleta seletiva, elevando a porcentagem de resíduos reciclados de 37% para 55%. Este avanço é resultado do esforço de mais de 1.300 catadores que atuam em cooperativas.



A catadora Janice, por exemplo, destaca as melhorias nas condições de trabalho que agora incluem infraestrutura básica e segurança. Além disso, Marisete, especialista em separação de materiais, enfatiza a importância do conhecimento e da agilidade no processo. Em 2024, foram recolhidas mais de 58 mil toneladas de recicláveis, triplicando o total de 2020. No entanto, 45% do material ainda não é aproveitado devido à falta de segregação na origem.



