Colisão envolvendo carro e caminhão na BR-070 resulta em morte de um dos motoristas

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão ocorreu na BR-070, próximo ao Núcleo Rural Alexandre Gusmão. O motorista do automóvel, de 25 anos, foi encontrado sem sinais vitais. A passageira de 22 anos recebeu atendimento dos bombeiros e foi levada para o Hospital de Corumbá de Goiás para exames complementares. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.



