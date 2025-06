Colisão grave na Candangolândia (DF) deixa um morto e três feridos

Um acidente grave ocorreu próximo ao Park shopping, no sentido Candangolândia (DF), envolvendo quatro carros. O Corpo de Bombeiros relatou um capotamento com três vítimas: uma presa nas ferragens, outra já resgatada, e uma pessoa que faleceu.



A pista ficou temporariamente fechada, resultando em um grande engarrafamento na área próxima à rodoviária interestadual. Uma viatura da polícia penal também estava envolvida no acidente.



