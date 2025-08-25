Com aumento de ataques de cães no DF, especialistas dão dicas de como se proteger

No Distrito Federal, os ataques de cães a humanos aumentaram em 42% desde 2021, com uma média de cinco ataques por semana. Recentemente, Cláudia Gomes foi atacada por seis cães em Ceilândia. A Polícia Civil registrou um caso em que uma médica sofreu mordidas na L4 Norte. Imagens mostram cães soltos pelas ruas, e moradores estão preocupados.



Cerca de um milhão de animais vivem nas ruas, o que intensifica os riscos. O Ministério Público do Distrito Federal tem promovido campanhas para conscientizar sobre a posse responsável de animais e cobra políticas de controle populacional.



Para prevenir ataques, é crucial não correr nem encarar o cão, proteger partes vulneráveis do corpo e procurar abrigo. As autoridades locais realizaram operações para resgatar cães e encaminhar seus tutores à assistência social, visando reduzir incidentes futuros.



