Com jogo da seleção brasileira, DF terá reforço de ônibus nesta quinta

Nesta quinta-feira (20), a seleção brasileira enfrenta a Colômbia na Arena BRB Mané Garrincha, com expectativa de 70 mil torcedores. Para facilitar o acesso, o Distrito Federal aumentou o número de ônibus e criou linhas extras. O Detran implementará medidas para melhorar o fluxo de veículos na área.



Além disso, na Praça da Bíblia, em Ceilândia, ocorrerá uma Fan Fest gratuita com telões e música, oferecendo uma alternativa para aqueles que não conseguiram ingressos. Recomenda-se que o público utilize transporte público, táxis ou carros de aplicativo para evitar congestionamentos.



