Com mais de 58% da população negra, DF recebe o lançamento do 2º volume do Dicionário Antirracista Defensoria Pública do Distrito Federal criou o Dicionário Antirracista, que se tornou uma referência nacional no campo do letramento racial

