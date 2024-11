Com manteiga, ovo, requeijão, de doce, sal; dia do pão é celebrado nesta quarta (16)

O pão é um dos alimentos mais tradicionais em todo o mundo e ele pode ser encontrado de várias formas: pão francês, pão rústico, bengala, filão, pão caseiro, pão de cereais, ciabatta, bisnaguinha, pão sírio, pão doce, pão australiano, pão de forma, pão italiano, pão integral, etc. Dia 16 de outubro é celebrado o Dia do Pão e por causa disso, a equipe do DF no Ar foi a uma padaria mostrar como ele é mais pedido.