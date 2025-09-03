Com rachaduras e buracos, moradores pedem melhorias na Ponte do Rio Melchior

A ponte provisória do Rio Melchior, na DF-180, preocupa moradores e motoristas devido a sinais de desgaste. A primeira ponte foi interditada em 2021 por risco de colapso, e a nova, construída em 2022, já apresenta fissuras. Diariamente, cerca de 15 mil veículos passam pela via que conecta Samambaia a Ceilândia.



A falta de iluminação no local e a movimentação intensa de veículos pesados agravam a situação. Uma moradora local ressalta a necessidade de ações do governo: "É necessário que o governo faça alguma coisa". Outro residente critica a falta de atenção às periferias. As autoridades não têm previsão para uma solução definitiva.



