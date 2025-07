Comerciantes de Samambaia (DF) sofrem prejuízos com aumento de pichações

A comunidade de Samambaia (DF) denuncia pichações frequentes que causaram um prejuízo de R$ 2 mil a uma clínica odontológica. Câmeras registraram o ato de vandalismo realizado por um homem em menos de 30 segundos.



A proprietária da clínica relatou: "Infelizmente, fomos vítimas várias vezes... é uma situação extremamente chata." O GDF gastou mais de R$ 30 mil para reformar fachadas pichadas na capital. As multas para esses crimes variam entre R$ 5.000 e R$ 10 mil, dependendo do patrimônio afetado.



