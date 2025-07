Comerciantes e moradores enfrentam problemas com obra parada no Areal (DF)

Os comerciantes e moradores da QS 11 do Areal (DF) estão há mais de 20 dias lidando com os efeitos de uma obra de recapeamento que está parada. A remoção da capa de asfalto resultou em poeira durante a seca e lama nas chuvas. O maquinário permanece inativo sem previsão para conclusão.



Comerciantes relatam dificuldades diárias devido à sujeira gerada pela situação, impactando o atendimento ao cliente e aumentando os custos operacionais. Igor, comerciante local, destacou que "a poeira só cresce, que clientes reclamam o tempo todo." A administração ainda não se manifestou sobre o assunto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!