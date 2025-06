Comércio do Distrito Federal espera aumento de 8,7% nas vendas no Dia dos Namorados

O comércio do Distrito Federal está otimista com as vendas do Dia dos Namorados, esperando um crescimento de 8,7% em relação ao ano anterior. Segundo Sebastião Abritta, presidente do Sindivarejista, o gasto médio esperado é de R$ 291.



"O comércio local está preparado com promoções, sorteios de carros e brindes como espumantes", afirmou. Além disso, o incentivo ao comércio local é destacado pela geração de empregos e fortalecimento da economia da cidade.



