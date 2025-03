Condenado por matar Louise em 2016, Vinicius fugiu da prisão e rondava casa de ex-namorada no Gama

Vinícius Neres Ribeiro, anteriormente condenado pelo assassinato da estudante Louise Ribeiro na UNB em 2016, foi preso após fugir do regime semiaberto. Ele foi encontrado com materiais suspeitos, como facas e luvas, sugerindo a intenção de cometer um novo crime contra sua ex-namorada. A chave da casa da vítima estava em sua posse, e o registro de gás no local foi encontrado aberto, aumentando o risco de uma tragédia. Vinícius deve comparecer a uma audiência de custódia antes de ser encaminhado para a Papuda. Ele agora enfrenta novas acusações, incluindo tentativa de feminicídio e perseguição.



