Condomínio no Gama (DF) ganha prêmio por coleta seletiva

A coleta seletiva no Distrito Federal aumentou mais de 200% nos últimos cinco anos. Um condomínio no Gama (DF) foi premiado por suas práticas sustentáveis, que começaram em 2022. Paulo, o síndico desde 2016, explicou que a gestão trabalha com cooperativas locais para reciclar entre duas a três toneladas de lixo por ano. O programa envolve a compostagem, a reutilização da água e o uso de energia fotovoltaica, economizando até R$ 40 mil mensais.



Andrea, técnica do SLU, elogiou o trabalho e apresentou formas de os interessados implementarem projetos semelhantes, como o uso do aplicativo SLU Coleta DF, que facilita a coleta seletiva no Distrito Federal.



