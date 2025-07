Condutor morre após acidente envolvendo duas motos em São Sebastião (DF)

Uma batida envolvendo duas motos em São Sebastião (DF) tirou a vida de uma pessoa. O caso aconteceu nesse domingo (6) e três viaturas e uma aeronave de resgate foram destinadas para salvar as vítimas desse acidente. Um motociclista de 31 anos apresentava lesões graves e estava em parada cardíaca.



Mesmo com as manobras de reanimação, os médicos declararam a morte dele no local. A segunda vítima, outro homem de 32 anos, apresentava ferimentos na cabeça e suspeita de luxação no ombro esquerdo. Ele estava consciente, orientado e com sinais vitais estáveis. Após curativos e imobilização foi transportado ao Hospital de Base.