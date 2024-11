Confiança e nervosismo marcaram o primeiro dia de prova do Enem no Distrito Federal

Muito nervosismo e ansiedade às vésperas do primeiro dia de Enem. Segundo dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 4.325.960 alunos foram inscritos, em todo o país. Eles fizeram provas de redação, linguagens e ciências humanas. O segundo dia do exame acontece no próximo domingo (10) e será dedicado às provas de ciências da natureza e matemática, com 45 questões em cada caderno.