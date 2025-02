Confira as alterações no trânsito de Brasília durante semana do Carnaval

Durante a semana do Carnaval, o trânsito na área central de Brasília terá mudanças significativas. As vias N1 e S1 da Esplanada serão interditadas das 12h à 1h, de sábado (29) até quarta-feira (5), para acomodar os eventos carnavalescos. Foliões são encorajados a usar transporte público, já que os estacionamentos dos ministérios estarão indisponíveis, com exceção dos anexos.



Estacionamentos irregulares serão fiscalizados com rigor, conforme as recomendações do Ministério Público. O reforço das linhas de ônibus e metrô facilitará o acesso aos eventos, e haverá policiamento adicional para garantir a segurança do público e dos meios de transporte.



